Iran Idf | I missili iraniani possono raggiungere le capitali europee | Berlino Parigi e Roma

Il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane ha dichiarato che i missili iraniani hanno una gittata tale da raggiungere le capitali europee di Berlino, Parigi e Roma, ritenendo che siano tutte a portata di tiro diretto. La sua affermazione si basa su valutazioni delle capacità missilistiche dell’Iran, senza ulteriori dettagli tecnici o analisi. La notizia riguarda quindi le potenzialità offensive delle forze iraniane e il loro possibile impatto sulla sicurezza europea.

(LaPresse) Il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane (Idf), il tenente generale Eyal Zamir, ha affermato che i missili iraniani hanno una “gittata tale da raggiungere le capitali europee: Berlino, Parigi e Roma, e sono tutte a portata di tiro diretta”. Le dichiarazioni di Zamir dopo che l’Iran ha lanciato un missile balistico intercontinentale con una gittata di 4.000 chilometri verso un obiettivo americano sull’isola di Diego Garcia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Idf: "I missili iraniani possono raggiungere le capitali europee: Berlino, Parigi e Roma" Articoli correlati Missili iraniani bucano le difese di Israele. L’Idf: “Possono raggiungere Roma”. Il G7 condanna TeheranE’ di almeno 39 feriti il nuovo bilancio dell’attacco iraniano con un missile balistico in direzione della città di Dimona, nel sud di Israele. Raid dell’Iran su isola Diego Garcia, allarme dell’Idf sui missili che “possono raggiungere l’Europa”Il tentativo di attacco dell’Iran all’isola Diego Garcia, remota base militare anglo-americana nell’Oceano Indiano, cambia il conflitto per diverse... Missili Iran, l’Idf avverte: «Possono colpire Roma, Parigi e Berlino» Contenuti e approfondimenti su Iran Idf I missili iraniani possono... Temi più discussi: Iran, missili verso Diego Garcia. Idf: Possono colpire Roma. Decine di feriti nel sud di Israele; Missili iraniani su Israele, colpite Dimona e Arad: decine di feriti; L'Iran avverte il mondo, missili sulla base nell'Oceano Indiano. Raid a Dimona e Arad, in Israele; Raid dell’Iran su isola Diego Garcia, allarme dell’Idf sui missili che possono raggiungere l’Europa. Missili Iran, l'Idf avverte: «Possono colpire Roma, Parigi e Berlino»L’allarme arriva direttamente dai vertici militari israeliani: i missili iraniani avrebbero una gittata tale da poter raggiungere anche le principali capitali europee, tra cui Roma, Parigi e Berlino. msn.com Iran, i missili di Teheran hanno gittata superiore a quanto dichiarato: cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, i missili di Teheran hanno gittata superiore a quanto dichiarato: cosa sappiamo ... tg24.sky.it MEDIO ORIENTE | La minaccia di Trump: "L'Iran apra lo stretto di Hormuz entro 48 ore o colpiremo le centrali elettriche". Teheran replica: "Missili sulle infrastrutture energetiche Usa". Esplosioni a Gerusalemme. #ANSA facebook Il gioco di specchi tra Israele e Iran x.com