Iran | Teheran ' considereremo qualsiasi attacco come guerra totale contro di noi'

Il governo iraniano ha dichiarato che qualsiasi attacco contro il paese sarà considerato come una guerra totale. Questa posizione sottolinea la forte determinazione di Teheran a difendersi in caso di aggressioni, evidenziando le tensioni crescenti nella regione. La dichiarazione riflette la rilevanza delle questioni di sicurezza e le possibili ripercussioni a livello internazionale.

Teheran, 24 gen. (Adnkronos) - Qualsiasi attacco sarà considerato "come una guerra totale contro di noi". Lo ha detto un alto funzionario iraniano, mentre le portaerei statunitensi stanno per arrivare nella regione. L'aumento della presenza militare statunitense giunge quasi due settimane dopo che Donald Trump ha esortato i manifestanti iraniani, migliaia dei quali sono stati uccisi dalle forze del regime, a continuare a manifestare e ha promesso che "gli aiuti sono in arrivo". "Questo rafforzamento militare - speriamo non sia finalizzato a un vero scontro - ma il nostro esercito è pronto per lo scenario peggiore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Iran, Pezeshkian: “Qualsiasi attacco contro Khamenei sarebbe guerra totale”Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che un attacco contro l’Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, rappresenterebbe una risposta di vasta portata, definendola una guerra totale contro il paese.

Iran: Pezeshkian, 'qualsiasi attacco a Khamenei equivale a guerra totale'Il membro del Parlamento iraniano Pezeshkian ha dichiarato che qualsiasi attacco contro la Guida Suprema Khamenei sarebbe considerato un atto di guerra totale contro l'Iran.

