Hormuz e Bab el Mandeb | la teoria dell’inaccettabilità del rischio

Lo scoppio dell’attuale conflitto nel Golfo Persico ha provocato quasi istantaneamente una crisi nelle rotte marittime che collegano il Medio Oriente all’Europa e all’Asia. Le tensioni tra le diverse nazioni della regione hanno portato alla chiusura temporanea di alcuni passaggi strategici come il stretto di Hormuz e il passaggio di Bab el Mandeb, fondamentali per il commercio globale di petrolio e merci.

Lo scoppio dell’attuale conflitto nel Golfo Persico ha provocato quasi istantaneamente la sospensione delle spedizioni di idrocarburi attraverso lo Stretto di Hormuz, ancora prima che il Corpo delle Guardie delle Rivoluzione Islamica (IRGC – Islamic Revolutionary Guard Corps ) effettuasse attacchi contro il traffico delle petroliere nelle vicinanze di quel collo di bottiglia marittimo. Alcune compagnie petrolifere operanti nella regione da cui transita circa il 31% del greggio mondiale ( diretto verso i mercati asiatici per l’84% ) hanno deciso, nelle prime ore dell’attacco israelo-statunitense, di sospendere volontariamente le spedizioni di petrolio. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Hormuz e Bab el Mandeb: la teoria dell’inaccettabilità del rischio Articoli correlati Dopo Hormuz, Bab al-Mandeb. La carta dell’Iran: gli StrettiLa guerra grande Secondo diversi analisti, Teheran allargherà la pressione militare al passaggio sul Mar Rosso. Alex Pretti e la teoria del complotto del soldato dell’IDFCircola lo screenshot di un post X dove si sostiene che Alex Pretti, l’infermiere ucciso dall’ICE nel gennaio 2026, sarebbe in realtà un sergente... Altri aggiornamenti su Hormuz e Bab el Mandeb la teoria... Temi più discussi: Assoarmatori, attenzione altissima su Hormuz e stretto Bab el-Mandeb; Dopo Hormuz, Bab al-Mandeb. La carta dell’Iran: gli Stretti; Blocco dello Stretto di Hormuz: strategie per le compagnie petrolifere; Possibile 200 dollari a barile, l'Ue consideri la riduzione dei consumi. L'allarme dell'esperto. Assoarmatori, attenzione altissima su Hormuz e stretto Bab el-Mandeb(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - Continuiamo a tenere la situazione sotto stretta osservazione, insieme agli uffici operativi delle compagnie di navigazione, in raccordo con il ministero degli Affari Esteri ... msn.com IRAN E STRETTO DI HORMUZ/ Perché, se gli USA hanno la superiorità militare, i Pasdaran continuano a colpire?Lo Stretto di Hormuz è lo snodo della guerra. Ma per evitare il rialzo del greggio che spaventa l'Occidente un attacco all'area sarebbe molto rischioso ... ilsussidiario.net Guerra all'Iran, Trump chiede agli alleati di difendere lo Stretto di Hormuz ma le risposte sono quantomeno tiepide. E lui risponde così - facebook.com facebook Il presidente Usa bacchetta gli alleati sul fronte di Hormuz: "È da anni che dico che se dovessimo avere bisogno di loro non ci sarebbero. Macron Su una scala da 1 a 10, è un 8". x.com