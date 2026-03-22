Iran apre Hormuz ma avverte Trump lancia ultimatum di 48 ore

L'Iran ha annunciato di aprire lo stretto di Hormuz, parlando di cooperazione e sicurezza nella zona, ma ha escluso i paesi considerati nemici. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno minacciato azioni militari se non ci saranno risposte entro 48 ore, mentre il Giappone ha dichiarato di essere pronto a intervenire con operazioni di sminamento.

L'Iran parla di cooperazione e sicurezza, ma esclude i “nemici” dallo Stretto di Hormuz. Gli Usa minacciano attacchi e il Giappone si dice pronto allo sminamento L’Iranprova ad abbassare i toni, ma senza fare passi indietro. Dal fronte iraniano arrivano nuove decisioni in merito alloStretto di Hormuz. Teheran si dice pronta a collaborare conl’Organizzazione Marittima Internazionaleper garantire sicurezza nel Golfo e proteggere i marittimi, mentre al centro resta lo snodo cruciale di Hormuz. Infatti, secondo quanto dichiarato dal rappresentante iranianoAli Mousavi,lo stretto “rimane aperto a tutte le navi”, ma con una precisazione tutt’altro che secondaria:restano escluse quelle legate ai “nemici dell’Iran”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran apre Hormuz ma avverte, Trump lancia ultimatum di 48 ore Articoli correlati Ultimatum di Trump all’Iran: “Aprite Hormuz in 48 ore o colpiremo centrali elettriche”Il presidente Donald Trump ha dato all’Iran un ultimatum di 48 ore per riaprire lo Stretto di Hormuz, dopodiché, a suo dire, gli Stati Uniti... Ultimatum di Trump: "L'Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche". Teheran replica: "Missili su infrastrutture energetiche Usa""Se l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e... Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza Approfondimenti e contenuti su Iran apre Temi più discussi: Il piano dei Sette per aprire Hormuz ma dopo la tregua; Il petrolio continua a passare dallo stretto di Hormuz: ma è solo quello dell'Iran diretto in Cina; Trump: Alleati codardi. Altri marines verso Hormuz, ma apre a una de-escalation; Medio Oriente, piano di 6 Paesi per la riapertura di Hormuz, c'è l'Italia. Crosetto: 'Nessuna missione senza una tregua'. Aprite Hormuz. Trump dà 48 ore all'Iran, che risponde: sparate un colpo e distruggeremo le vostre infrastrutture energeticheIl presidente Usa al muro contro muro. Ma le Guardie repubblicane hanno replicato minacciando anche le infrastrutture informatiche e gli impianti ... huffingtonpost.it Iran, quali navi passano ancora da Hormuz e dove sono dirette?Il blocco dello Stretto di Hormuz, imposto dalle forze iraniane dopo l'inizio del conflitto dello scorso 28 febbraio, ha ridotto quasi completamente il traffico marittimo. Riescono a passare quasi ... tg24.sky.it Il presidente apre alle possibilità di ridurre l’impegno militare nel conflitto contro l’Iran. E su Hormuz: «Dovrà essere sorvegliato e controllato dalle altre nazioni che lo utilizzano» facebook L’Iran vendica Larijani, missili su Tel Aviv come ritorsione per la morte del segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano: ma da Teheran si apre anche a “proposte di pace” x.com