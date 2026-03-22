Ipofisi i tumori sono in aumento Al Bellaria 2.000 visite all’anno | Sotto la lente smog e inquinanti

Ogni anno al Bellaria vengono effettuate circa 2.000 visite per problematiche legate all’ipofisi, con un aumento dei casi di tumori di questa ghiandola. Le diagnosi sono diventate più precoci e la consapevolezza sui sintomi è cresciuta, ma tra le cause si considerano anche fattori ambientali come l’inquinamento e l’esposizione a sostanze tossiche.

Tumori dell’ipofisi in crescita. Le ragioni di tale aumento sono diverse: maggiore sensibilizzazione verso queste patologie, diagnosi molto più precoci rispetto al passato, ma sotto la lente degli studiosi ci sono anche cause ambientali come l’inquinamento e l’esposizione a sostanze tossiche. Il centro di riferimento regionale per i pazienti con patologie ipotalamo-ipofisiarie è la Pituitary Unit dell’Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche all’interno dell’ospedale Bellaria che, lo scorso anno, ha effettuato 1.851 prestazioni (tra visite e degenze) con un aumento, rispetto al 2024 di quasi il 17 per cento e addirittura del 207 per cento se il dato viene confrontato con quello del 2019, anno in cui l’unità operativa è stata certificata formalmente con delibera regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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