Ipofisi i tumori sono in aumento Al Bellaria 2.000 visite all’anno | Sotto la lente smog e inquinanti

Da ilrestodelcarlino.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno al Bellaria vengono effettuate circa 2.000 visite per problematiche legate all’ipofisi, con un aumento dei casi di tumori di questa ghiandola. Le diagnosi sono diventate più precoci e la consapevolezza sui sintomi è cresciuta, ma tra le cause si considerano anche fattori ambientali come l’inquinamento e l’esposizione a sostanze tossiche.

Tumori dell’ipofisi in crescita. Le ragioni di tale aumento sono diverse: maggiore sensibilizzazione verso queste patologie, diagnosi molto più precoci rispetto al passato, ma sotto la lente degli studiosi ci sono anche cause ambientali come l’inquinamento e l’esposizione a sostanze tossiche. Il centro di riferimento regionale per i pazienti con patologie ipotalamo-ipofisiarie è la Pituitary Unit dell’Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche all’interno dell’ospedale Bellaria che, lo scorso anno, ha effettuato 1.851 prestazioni (tra visite e degenze) con un aumento, rispetto al 2024 di quasi il 17 per cento e addirittura del 207 per cento se il dato viene confrontato con quello del 2019, anno in cui l’unità operativa è stata certificata formalmente con delibera regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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