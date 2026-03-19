Il responsabile giovanile Matteo Bartoloni | Diversi nostri atleti sono sotto la lente di club di serie A e B I risultati sono frutto del sacrificio La serie C gioverebbe al settore

Il responsabile giovanile di una società sportiva ha dichiarato che diversi atleti sono osservati da club di serie A e B e ha aggiunto che i risultati ottenuti sono il frutto di impegno e sacrificio. Ha inoltre sottolineato che un campionato di serie C potrebbe portare benefici al settore. In questa fase, il settore giovanile continua a rappresentare un elemento importante per la società.

C’è anche un settore giovanile che è vivo e vegeto, in casa Ancona. E che non è certamente un aspetto secondario nella crescita e nello sviluppo della società. C’è una prima squadra in testa alla classifica della serie D, ma senza settore giovanile non si va lontani. Il responsabile Matteo Bartoloni fotografa così il momento dei baby biancorossi: "Siamo soddisfatti dei risultati sportivi, che ci confermano il buon lavoro svolto fin qui – racconta Bartoloni –. Ma per noi le classifiche non sono l’obiettivo principale, piuttosto la conseguenza di un percorso: i nostri gruppi sono selezionati e la priorità è la crescita tecnica, atletica e umana di ogni singolo giocatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il responsabile giovanile Matteo Bartoloni: "Diversi nostri atleti sono sotto la lente di club di serie A e B». "I risultati sono frutto del sacrificio. La serie C gioverebbe al settore» Articoli correlati Leggi anche: Morto Orazio Russo, addio allo storico responsabile del settore giovanile del Catania: il cordoglio del club siciliano Settore Giovanile Inter, 3 risultati diversi per Under 15,16 e 17: cade Handanovic dopo 8 vittorie consecutive. Il recap del weekendMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.