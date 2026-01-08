Turismo sotto la lente Numeri in aumento La maggioranza è italiana
Il settore turistico italiano registra un costante aumento di visitatori, con una predominanza di turisti italiani. Questo trend riflette l’interesse crescente verso le ricchezze storiche, artistiche e naturali del nostro territorio. Analizzare questi dati permette di comprendere meglio le dinamiche del settore e di valorizzare le risorse che rendono l’Italia una meta apprezzata a livello nazionale e internazionale.
I turisti crescono così come l’interesse per le bellezze storiche, artistiche e ambientali del territorio. Il trend positivo delle scorse stagioni è proseguito anche nel 2025. I turisti che si sono presentati al Punto di informazione e accoglienza turistica, gestito dal Comune di Pontremoli con la Pro Loco e il supporto degli operatori Sigeric, sono stati 3.421 (+371 rispetto al 2024). La statistica è contenuta nel Report 2025 del Punto Iat, che fornisce supporto ai visitatori per la conoscenza del territorio: dagli eventi che si svolgono localmente e in Lunigiana, alle attività turistiche, comprese ristorazione e accoglienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
