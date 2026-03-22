A Miami, Jannik Sinner ha commentato le dichiarazioni di Joao Fonseca, che aveva definito Carlos Alcaraz “più completo” e l’italiano “un robot”. Sinner ha risposto alle parole del talento brasiliano, senza esprimere giudizi o opinioni personali, limitandosi a commentare quanto detto da Fonseca. La discussione riguarda le qualità dei due giocatori e le rispettive caratteristiche in campo.

A Miami Jannik Sinner ha voluto commentare le parole del talento brasiliano Joao Fonseca, che nei giorni scorsi aveva definito Alcaraz “più completo” e l’azzurro “un robot”. Queste le parole del numero 2 del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - “Io un robot e Alcaraz più completo?”: Sinner risponde a Fonseca

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