Inter Primavera vittoria interna contro la Lazio | rimonta clamorosa nel secondo tempo

L'Inter Primavera ha battuto la Lazio in una partita giocata in casa, riuscendo a rimontare nel secondo tempo e a conquistare i tre punti. La squadra ha mostrato determinazione, ribaltando il risultato iniziale e portando a termine la vittoria con un secondo tempo decisivo. La partita si è conclusa con il risultato di Inter Primavera 2, Lazio 1.

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