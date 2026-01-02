Palladino commenta la sconfitta contro l’Inter | Giocato bene nel secondo tempo ma ci sono mancati i dettagli

Palladino, tecnico dell’Atalanta, ha commentato la sconfitta contro l’Inter, osservando che la squadra ha giocato bene nel secondo tempo, ma sono mancati alcuni dettagli decisivi. Nel suo intervento, ha evidenziato aspetti da migliorare e ha espresso ottimismo per il futuro, con uno sguardo rivolto al 2026. Le sue parole riflettono un’analisi lucida e un approccio orientato alla crescita della squadra.

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa della recente sconfitta contro l'Inter, analizzando la prestazione della sua squadra. Il tecnico ha riconosciuto che, sebbene nel secondo tempo la Dea abbia giocato bene, sono mancati i dettagli decisivi per ottenere un risultato positivo. Palladino ha dichiarato: «Noi contro l'Inter abbiamo giocato bene nel secondo tempo, dove però sono venuti a mancare gli ultimi dettagli.

