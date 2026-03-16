Il tecnico dell'Inter sarà squalificato e non potrà sedersi in panchina nella partita contro la Fiorentina. Anche Kolarov potrebbe essere a rischio di assenza, mentre il vice allenatore, un ex calciatore, prenderà il suo posto in panchina. La squadra si prepara a affrontare la gara senza la guida diretta del tecnico principale, che dovrà rispettare la squalifica.

La frase cult di Aleksandar Kolarov è una: "Il tifoso può essere arrabbiato e può esprimere la sua opinione allo stadio, ma deve anche essere consapevole che di calcio capisce poco". Era stato lapidario, l'ex terzino della Roma (e dell'Inter), alla vigilia di una sfida di Champions League tra i giallorossi e il Real Madrid. E chissà quali saranno le considerazioni del serbo sui sostenitori nerazzurri dopo l'esordio da "primo" allenatore dell'Inter. Perché domenica prossima a Firenze, a causa della squalifica di Chivu, dovrebbe essere proprio Kolarov ad accomodarsi sulla panchina nerazzurra. In questo caso, però, diventa obbligatorio il condizionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu squalificato, anche Kolarov a rischio: Inter, ma chi va in panchina a Firenze?

Articoli correlati

Con Chivu l’Inter va nella direzione giusta, dice l’assistente KolarovNotizia fresca giunta in redazione: Aleksandar Kolarov ritiene che Cristian Chivu abbia portato l’Inter nella giusta direzione in vista del suo primo...

Leggi anche: Chivu senza voce, in conferenza va il suo vice. Si fa sentire anche Zielinski: "Il mister mi dà più libertà». Kolarov: "Rispetto a Riad, abbiamo fatto i gol»

Altri aggiornamenti su Chivu squalificato

Inter, Chivu e Kolarov out a Firenze? Attesa per il referto, CAN e Manganiello…Oltre al rosso per l'allenatore nerazzurro, anche il suo vice potrebbe essere fermato dal Giudice Sportivo ... msn.com

TS - Inter, danno oltre la beffa? Scontro Kolarov-Djimsiti a fine gara e capannello di giocatori, determinanti i refertiSecondo quanto riportato oggi da Tuttosport, oltre al danno potrebbe arrivare anche la beffa per l'Inter. Nell'immediato post-partita con l'Atalanta, infatti, con Chivu già espulso e quindi negli spog ... msn.com