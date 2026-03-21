L'Inter si prepara per la trasferta di domenica alle 20 senza Bastoni e Lautaro Martinez, entrambi assenti a causa di infortuni. Chivu è squalificato e sarà in panchina, mentre Kolarov si trova tra le scelte disponibili in difesa. I nerazzurri sono consapevoli dell'importanza della partita e si concentrano sulla sfida, considerandola una finalissima.

Senza l'acciaccato Bastoni (ancora costretto ai box dopo la contusione patita nel derby di Milano) e l'infortunato Lautaro Martinez, l'Inter si prepara ad affrontare la trasferta di domenica alle 20.45 in casa della Fiorentina. I nerazzurri devono provare ad uscire da un periodo complicato in termini di risultati, con un solo successo nelle cinque uscite più recenti tra tutte le competizioni. "Arriviamo bene a questa gara, siamo consapevoli di che partita dobbiamo affrontare e siamo pronti - dice in conferenza stampa Cristian Chivu - Noi sotto pressione? Il calcio è pressione, ma qui nessuno ha mai tirato fuori chi insegue, perché mancano tante giornate e tutto è possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inter a Firenze senza Bastoni e Lautaro. Chivu squalificato, in panchina Kolarov. “Siamo pronti. Da qui in avanti tutte finali”

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