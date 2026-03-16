Francesca Manzini è tra i concorrenti della nuova stagione del “Grande Fratello Vip”, che inizia martedì 17 marzo e prosegue con un secondo appuntamento il 20 marzo. La conduttrice Ilary Blasi presenta il programma, mentre le opinioniste sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La partecipante ha commentato pubblicamente alcune tendenze come l’uso dell’Ozempic e il movimento body positive.

C’è anche Francesca Manzini tra i concorrenti della nuova edizione di “Grande Fratello Vip”, al via da martedì 17 marzo e con il secondo appuntamento previsto il 20 marzo, condotto da Ilary Blasi, con al fianco nel ruolo di opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Prima di varcare la soglia della Casa più spiata d’Italia, la conduttrice e imitatrice si è raccontata a Il Corriere della Sera. “La vivo come un’occasione, come la possibilità di un ritorno all’entertainment. – ha dichiarato – Ho avuto un momento di impasse perché siamo tanti e io non sgomito. Quando la curva scende, io mi reinvento sempre per alzarla di nuovo”. Ilary Blasi? “Abbiamo sempre avuto un rapporto di stima e di simpatia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’Ozempic sta diventando come il Fentanyl, è una follia. La body positive? Per me è una scemenza. Non devi dirti: sono bella lo stesso, ma lavorare su te stessa”: così Francesca Manzini

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