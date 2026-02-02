Barry Keoghan sta prendendo molto seriamente il suo ruolo da Ringo Star e la chioma dice tutto

Barry Keoghan si sta impegnando al massimo per interpretare Ringo Star nel nuovo biopic sui Beatles diretto da Sam Mendes. La sua prestanza sul set e l’attenzione ai dettagli fanno pensare che voglia davvero rendere giustizia al personaggio. Nel film, diventa evidente come Keoghan abbia già assunto un’aria da epoca passata, dando peso a una performance che promette di essere intensa e credibile.

Barry Keoghan sembra già appartenere a un'altra epoca. Un biopic in quattro parti dedicato ai The Beatles, diretto da Sam Mendes e intitolato The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, ha coinvolto alcuni dei nostri giovani attori europei preferiti, compreso lui. Harris Dickinson, Joseph Quinn, Paul Mescal e Barry Keoghan saranno, rispettivamente, John Lennon, George Harrison, Paul McCartney e Ringo Starr. Ogni Beatle avrà il proprio film dedicato. Dall'inizio delle riprese, a novembre, i membri del cast sono stati avvistati ognuno con la propria versione del caratteristico taglio di capelli alla Beatles.

