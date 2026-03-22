Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Dribbling su Rai2, rivelando un retroscena sul suo mancato ritorno a Napoli. Il calciatore ha spiegato che la decisione è stata influenzata dal suo stato di preparazione fisica e che l’allenatore ha avuto un ruolo importante in questa scelta. Insigne ha precisato che alla fine questa situazione ha avuto un peso sulla sua carriera.

Intervenuto ai microfoni di di Dribbling su Rai2, Lorenzo Insigne ha svelato un retroscena sul suo mancato riapprodo a Napoli. Le parole di Insigne. “Con la proprietà ho sempre avuto un rapporto eccellente. Anche quando ho ricevuto la chiamata di Manna, qualche confronto con il presidente c’è stato: anche lui è stato schietto e sincero con me, apprezzava l’idea ed era felice del mio legame con la maglia e con la città di Napoli, come ho sempre ribadito. Credo sia stato soprattutto un fattore legato alla preparazione fisica: sappiamo tutti che il mister Conte è un allenatore straordinario e tiene molto alla condizione atletica, e penso che sia stato proprio questo l’aspetto determinante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Insigne: “Mancato ritorno a Napoli? È stato un fattore di preparazione fisica. Conte ci tiene molto, e alla fine ha inciso”

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