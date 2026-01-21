Ritorno Insigne al Napoli il pensiero di Antonio Conte

Negli ultimi giorni, a Napoli, si è riacceso l’interesse per Lorenzo Insigne, figura amata e rappresentativa del club. La sua possibile riacquisizione ha suscitato riflessioni tra tifosi e addetti ai lavori, tra ricordi di successi passati e aspettative future. Antonio Conte, commentando la situazione, ha evidenziato l’importanza di scegliere con attenzione e rispetto per la storia del Napoli e il suo pubblico.

Negli ultimi giorni, a Napoli è tornato a circolare un nome che evoca ricordi, emozioni e un legame mai realmente spezzato: Lorenzo Insigne. L’ex capitano azzurro, simbolo di un’epoca e protagonista di pagine importanti della storia recente del club partenopeo, sarebbe stato offerto al Napoli e avrebbe manifestato una forte volontà di ritornare in azzurro. Secondo le indiscrezioni, Insigne sarebbe disposto a fare un passo significativo incontro alla società: stipendio ridotto e contratto di sei mesi, con opzione per un ulteriore anno. Una scelta che racconta molto delle sue motivazioni, più legate al cuore e al desiderio di chiudere un cerchio che a questioni economiche.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Insigne apre davvero al suo ritorno nel Napoli: “Se l’ha detto Manna…”

Leggi anche: Calciomercato Napoli, ritorno clamoroso di Insigne? Parla il DS Manna

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Calciomercato live: Juve, tutto su En-Nesyri, incontro per Kessié. Napoli, torna Insigne; Di Natale: Insigne simile a me, il Napoli mi ha cercato una sola volta; Napoli, Vincenzo Maltempo in concerto con le musiche di Schumann e Brahms; Napoli-Sassuolo 2-0, gli inattesi e la VAR condannano i neroverdi al San Paolo.

Diego Maradona Jr, l'appello: Napoli, prendi Lorenzo Insigne. Costa zero, torna volentieri e ha qualitàCon Noa Lang in procinto di lasciare la maglia azzurra per trasferirsi al Galatasaray, per il Napoli è aperta la caccia a un esterno sinistro d'attacco. napolitoday.it

Insigne-Napoli, l’agente apreIl mercato di gennaio si conferma una corsa a ostacoli per i club di Serie A. A spiegarne le difficoltà è stato Andrea D’Amico, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, intervistato da ... napolipiu.com

Il #Napoli lavora sul mercato per l'eventuale dopo Noa #Lang: tra le opzioni c'è anche un clamoroso ritorno di Lorenzo #Insigne, resistono i gradimenti per #Sterling e #EnNesyri, scendono le quotazioni di #Maldini x.com

L'agente di Lorenzo Insigne, Andrea D'Amico, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del suo assistito, specificando come, nel caso venisse chiamato dalla squadra di Conte, lui sarebbe pronto a fare ritorno Le sue parole: "Lo potrebbe tesserare su - facebook.com facebook