Infortunio terribile niente playoff | carriera a rischio

Un calciatore ha subito un infortunio grave durante una partita e ha annunciato di dover affrontare un intervento chirurgico delicato. Ha dichiarato che potrebbe essere la sua ultima gara e che questa vicenda potrebbe mettere fine alla sua carriera sportiva. La notizia arriva senza preavviso e senza indicazioni su eventuali ripercussioni future, lasciando tifosi e addetti ai lavori senza parole.

di Bruno De Santis Il calciatore ha spiegato che dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico e rischia di aver chiuso con lo sport “Potrebbe essere stata la mia ultima partita”: la frase che gela i tifosi arriva all’improvviso, senza alcun avvertimento. Come all’improvviso è arrivato il terribile infortunio che ha messo in crisi il calciatore: almeno un anno di stop la drammatica prognosi che hanno dato i medici dopo aver visionato gli esami, con il rischio che non possa più scendere in campo, almeno da calciatore professionista. Il 22 febbraio 2026 potrebbe essere stata l’ultima volta per Kasper Schmeichel, portiere danese in forza al Celtic: contro l’Hibernian è stata la sua ultima apparizione, prima che un infortunio gli impedisse di continuare a giocare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio terribile, niente playoff: carriera a rischio Articoli correlati Infortunio Udogie, brutte notizie per il ct della Nazionale italiana Gattuso! A rischio per i playoff mondiali?Chiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position… Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate!... Infortunio Rrahmani, dal Kosovo spaventano: a rischio i playoff dei Mondiali a marzo. Cosa filtra sulle sue condizioniPsg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma…Cosa può succedere Juventus, McKennie da... Tutti gli aggiornamenti su Infortunio terribile Italia, niente playoff per Verratti: di nuovo ko per infortunioIl centrocampista non potrà rispondere alla convocazione di Gattuso per un nuovo problema fisico ... msn.com Dramma Rodrygo, infortunio terribile: addio alla stagione del Real Madrid e ai Mondiali col BrasileMADRID (Spagna) - Si sono avverate le peggiori previsioni possibili per il Real Madrid e d il Brasile. Rodrygo ha subito una lesione al legamento crociato anteriore ... tuttosport.com