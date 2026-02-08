Lindsey Vonn caduta choc a Milano Cortina | il crociato rotto il ritorno in pista per l' ultima gara della carriera l' infortunio Cosa è successo

Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa a Cortina. La campionessa americana è caduta rovinosamente, riportando la rottura del crociato. Era pronta a tornare in pista per la sua ultima gara, ma l’incidente le ha rovinato il ritorno. Ora si trova in ospedale, in attesa di capire i tempi di recupero.

Dal sogno olimpico all'incubo in pochi secondi. Lindsey Vonn, leggenda dello sci alpino, è caduta rovinosamente durante la discesa sul tracciato di Cortina, infortunandosi gravemente dopo poche porte. Un epilogo drammatico per quella che doveva essere la sua ultima discesa olimpica. Partita con il pettorale 13, l'americana ha perso il controllo nella parte alta della pista: all'atterraggio di un salto le ginocchia non hanno retto. L'impatto è stato immediato, la caduta violenta. Vonn è rimasta a terra e sul parterre è calato un silenzio irreale. Mani sul volto per Breezy Johnson, compagna di squadra e leader provvisoria della gara, rimasta a lungo in attesa mentre i soccorsi trasportavano Vonn in toboga.

