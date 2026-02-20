Infortunio Lautaro piccolo sospiro di sollievo per l’Inter | cosa filtra sui tempi di recupero Per Zielinski invece…

Lautaro Martinez si è infortunato al polpaccio durante l’allenamento, un incidente che ha preoccupato l’Inter. Il problema si è verificato a causa di un sovraccarico muscolare, ma fonti vicine alla squadra indicano che i tempi di recupero potrebbero essere più brevi del previsto. I medici nerazzurri stanno monitorando attentamente il suo stato e valutano se potrà tornare in campo già nelle prossime settimane. La situazione di Zielinski resta invece più complicata, con tempi di recupero ancora da definire.