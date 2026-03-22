Indignazione per le parole di Trump criticato per aver gioito della morte di Robert Mueller

Donald Trump ha suscitato indignazione dopo aver espresso gioia per la morte di Robert Mueller, ex direttore dell’FBI. Sono stati diversi i commenti critici rivolti al suo comportamento, definendolo un “uomo vile e disgustoso” e un “essere umano malato”. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media, che hanno commentato le sue parole.

Donald Trump è stato definito come un “uomo vile e disgustoso” e un “essere umano malato” dopo aver gioito per la morte di Robert Mueller, ex direttore dell’ FBI. Mueller, veterano decorato della guerra del Vietnam che ha condotto un’indagine politicamente esplosiva sul presidente, è morto venerdì all’età di ottantuno anni, scatenando una reazione sopra le righe da parte del tycoon. “Robert Mueller è appena morto”, ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social. “Bene, sono contento che sia morto. Non potrà più fare del male a persone innocenti!”. Anche per gli standard del presidente, incline a infrangere le norme del buin gusto, il commento è stato insolitamente duro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Indignazione per le parole di Trump, criticato per aver gioito della morte di Robert Mueller Articoli correlati Trump esulta per la morte dell’ex direttore dell’Fbi Robert Mueller simbolo del Russiagate: “Sono contento”La morte di Robert Mueller, ex direttore dell’Fbi e procuratore speciale simbolo dell’inchiesta sul Russiagate, riapre una delle ferite più profonde... La morte di Robert Mueller e l’eredità irrisolta del RussiagateLa morte di Robert Mueller segna la fine di una figura centrale nella storia recente americana, ma non chiude — anzi riapre — uno dei capitoli più...