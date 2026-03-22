La scomparsa di Robert Mueller rappresenta la conclusione di un periodo importante nella storia politica degli Stati Uniti, ma non mette fine alle discussioni legate al Russiagate. Mueller, che ha diretto l’indagine sul possibile coinvolgimento della Russia nelle elezioni presidenziali, è stato una figura chiave in questo capitolo. La sua morte riaccende l’attenzione su uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni.

La morte di Robert Mueller segna la fine di una figura centrale nella storia recente americana, ma non chiude — anzi riapre — uno dei capitoli più controversi degli ultimi decenni: il Russiagate. Mueller, ex direttore dell’FBI e procuratore speciale nominato nel 2017, è stato il volto di un’indagine che ha tenuto gli Stati Uniti sotto tensione per quasi due anni, contribuendo a una polarizzazione senza precedenti nella politica americana contemporanea. A caldo, il presidente Donald Trump ha commentato duramente su Truth Social: “Robert Mueller just died. Good, I’m glad he’s dead. He can no longer hurt innocent people!” Una dichiarazione brutale, ma che riflette il sentimento di una parte consistente dell’elettorato americano, per cui l’inchiesta di Mueller non è stata un esercizio di giustizia, bensì uno strumento politico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La morte di Robert Mueller e l’eredità irrisolta del Russiagate

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