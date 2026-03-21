Trump esulta per la morte dell’ex direttore dell’Fbi Robert Mueller simbolo del Russiagate | Sono contento

Un ex direttore dell’Fbi e procuratore speciale coinvolto nell’inchiesta sul Russiagate è deceduto. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni esponenti politici che hanno espresso soddisfazione per la sua scomparsa. La sua morte riapre una delle questioni più controverse della politica americana degli ultimi anni, senza che siano stati rivelati dettagli sulle circostanze.

La morte di Robert Mueller, ex direttore dell’Fbi e procuratore speciale simbolo dell’inchiesta sul Russiagate, riapre una delle ferite più profonde della politica americana recente. A poche ore dalla notizia della scomparsa, avvenuta all’età di 81 anni dopo una lunga malattia, il presidente Donald Trump ha affidato ai social un commento destinato a far discutere: “Sono contento che sia morto. Non potrà più fare del male a persone innocenti!”. Parole che hanno immediatamente scatenato polemiche e che testimoniano quanto il rapporto tra Trump e Mueller sia rimasto segnato da un conflitto mai sopito. L’ex procuratore speciale era stato infatti... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump esulta per la morte dell’ex direttore dell’Fbi Robert Mueller simbolo del Russiagate: “Sono contento” Articoli correlati Leggi anche: Usa, morto ex direttore Fbi Robert Mueller. Trump: “Bene, sono contento” È morto Robert Mueller, del famoso “rapporto Mueller”È morto a 81 anni Robert Mueller, ex capo dell’FBI ed ex procuratore speciale che indagò sulle interferenze della Russia nella campagna elettorale... Approfondimenti e contenuti su Fbi Robert Mueller Morto ex capo Fbi Robert Mueller, guidò l'inchiesta sul Russiagate. Trump esulta onlineLeggi su Sky TG24 l'articolo Morto ex capo Fbi Robert Mueller, guidò l'inchiesta sul Russiagate. Trump esulta online ... tg24.sky.it È morto Robert Mueller, ex capo dell’FBI ed ex procuratore speciale che indagò su Trump nel cosiddetto RussiagateÈ morto a 81 anni Robert Mueller, ex capo dell’FBI ed ex procuratore speciale che indagò sulle interferenze della Russia nella campagna elettorale statunitense del 2016, sui contatti tra il governo ru ... ilpost.it