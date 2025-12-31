Lì a pochi metri… Anna si schianta con l’auto e muore tragedia nella tragedia | la scoperta sul figlio
Un tragico incidente ha portato alla scoperta di un dolore più profondo nella comunità della Val di Non. Anna Rosa Pedrotti, 86 anni, conosciuta e amata da molti, ha perso la vita in un incidente stradale. La vicenda ha suscitato riflessioni sulla fragilità e sulla perdita, lasciando un segno indelebile tra quanti la conoscevano e avevano condiviso con lei momenti di vita.
Si chiamava Anna Rosa Pedrotti, aveva 86 anni ed era una presenza familiare e riconoscibile per intere generazioni della Val di Non. La sua morte, avvenuta nel primo pomeriggio di martedì 30 dicembre lungo la strada provinciale 24, ha riportato improvvisamente l'attenzione su un tratto di strada già noto ai residenti, dove un grave incidente stradale ha spezzato una vita molto amata dalla comunità locale. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana stava percorrendo la provinciale nel territorio di Sanzeno quando, affrontando una curva, avrebbe perso il controllo dell'auto. Il veicolo si è ribaltato violentemente, andando a schiantarsi contro le rocce che costeggiano la carreggiata.
