Incidente aereo in Italia | il motore perde potenza e si schianta al suolo

Un ultraleggero è precipitato nel primo pomeriggio di sabato 21 marzo in un terreno agricolo nella campagna di Calvisano, in provincia di Brescia. Ai comandi c’era un uomo di 71 anni, decollato da pochi minuti da un campo volo vicino. Il velivolo, secondo i primi accertamenti, era rimasto fermo per anni e il pilota stava cercando di rimetterlo in funzione. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15. Il 71enne, residente a Bariano (Bergamo), avrebbe utilizzato la pista della scuola volo La Zappaglia per un test dopo i lavori di sistemazione. Dopo poche centinaia di metri, però, il mezzo ha iniziato a perdere quota: ipotesi principale, un calo di potenza del motore durante il volo di prova. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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