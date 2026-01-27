Benevento ultraleggero si schianta al suolo

In un incidente avvenuto a Benevento, un ultraleggero si è schiantato al suolo nell’area di Contrada Olivola, vicino all’eliporto. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Nessuna informazione definitiva sulla presenza di feriti o danni, ma l’evento evidenzia l’importanza della sicurezza nelle attività di volo leggero. Le autorità stanno indagando per chiarire l’accaduto.

Incidente questo pomeriggio. Per cause che devono essere ancora definite, è caduto un ultraleggero mentre era in volo nell'area di Contrada Olivola, in prossimità dell'eliporto. Non si conoscono ancora le condizioni della persona che era alla guida del piccolo mezzo.

