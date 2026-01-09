Brescia investe due pedoni e fugge | le terribili immagini dell' incidente

Nella serata del 5 gennaio a Verolavecchia, in provincia di Brescia, un uomo di 62 anni ha investito due pedoni in via Vittorio Veneto e successivamente si è allontanato senza prestare soccorso. L’incidente ha coinvolto due persone rimaste ferite, e le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. La vicenda ha portato alla denuncia dell’automobilista da parte dei Carabinieri di Verolanuova.

Investe due pedoni e scappa via a grande velocità. Un 62enne è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Verolanuova, in provincia di Brescia, dopo che nella serata del 5 gennaio l’uomo ha travolto due persone che si trovavano in via Vittorio Veneto a Verolavecchia. Nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, si vedono i due pedoni camminare lungo la strada, quando all’improvviso sopraggiunge un’auto a grande velocità che li investe in pieno. Uno ha riportato la frattura del femore e dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni, mentre l’altro non ha riportato lesioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Brescia, investe due pedoni e fugge: le terribili immagini dell'incidente Leggi anche: Francia, investe pedoni sull'isola d'Oléron: le immagini dell'auto bruciata Leggi anche: Fucilate nella piazza della movida a Palermo, ferita una donna. L'aggressore fugge in auto e investe due pedoni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Brescia, investe due pedoni e fugge: le terribili immagini dell'incidente - Un 62enne è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Verolanuova, ... stream24.ilsole24ore.com

Brescia, video choc: auto investe due pedoni (feriti) e scappa, ritrovato il 62enne alla guida - I fatti risalgono allo scorso 5 gennaio a Verolavecchia: l'investimento è stato immortalato dalle telecamere presenti nella zona, ritrovato poi il veicolo dell'uomo che presentava danni compatibili. brescia.corriere.it

Verolavecchia, investe due pedoni e fugge: denunciato 62enne - La vettura individuata grazie alla videosorveglianza e ai frammenti dell'aut ... quibrescia.it

