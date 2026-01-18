Un uomo di 39 anni è stato arrestato in corso Garibaldi a Napoli, dopo aver tentato di rubare due valigie da un'auto in sosta. La Polizia, intervenuta a seguito di un inseguimento, ha trovato il sospetto in possesso di cacciaviti e delle valigie appena sottratte. L’episodio evidenzia l’attività di controllo nelle aree pubbliche e l’attenzione delle forze dell’ordine alla sicurezza urbana.

La Polizia blocca l’uomo dopo un inseguimento: aveva con sé cacciaviti e la refurtiva appena sottratta da un’auto parcheggiata. NAPOLI – Nel pomeriggio del 17 gennaio, la Polizia di Stato ha arrestato un 39enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per furto aggravato e danneggiamento. Gli agenti del Commissariato Vicaria–Mercato, impegnati in un servizio di controllo del territorio, stavano transitando in corso Garibaldi quando hanno notato un giovane che inseguiva un uomo con due valigie in mano, indicandolo come autore di un furto appena commesso. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli Il fermo e la scoperta degli attrezzi da scasso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Napoli, ruba due valigie da un'auto in sosta: arrestato 39enne in corso Garibaldi

