Auto investe pedoni in corso Garibaldi a Napoli | due morti

Il tragico incidente si è verificato nella tarda serata odierna. Sul posto ambulanze e forze dell'ordine: traffico paralizzato nella zona e autobus deviati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Incidente a Napoli, auto investe pedoni al Corso Garibaldi: due morti

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