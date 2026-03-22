InChiostri Fabio Bacà presenta l’ultimo libro

InChiostri ha ospitato l’autore Fabio Bacà, che ha presentato il suo ultimo libro. L’evento è iniziato sabato e ha riscosso un’ampia partecipazione di pubblico. Sono stati organizzati diversi incontri nel corso della giornata, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi. La presentazione si è svolta in un’atmosfera tranquilla e partecipata, con interventi e domande da parte dei presenti.

Dopo l’avvio di sabato, che ha già visto una buona partecipazione di pubblico e alcuni appuntamenti di rilievo — tra cui la presentazione del romanzo di Giulia Ciarapica e la proiezione del cortometraggio "Una rosa" del maestro dell’animazione Simone Massi al Centro della poesia — il festival " InChiostri " entra oggi nel vivo con diversi appuntamenti. Alle 10.30, a Palazzo Venieri spazio ai giovani con l’incontro "Nel borgo, la poesia", che vede protagonista Maddalena Albiero insieme con Giulia Corsalini, Marcello La Matina e Alessandra Tomassetti. Nel pomeriggio alle 17, sempre a Palazzo Venieri, è atteso uno degli ospiti più importanti del programma: Fabio Bacà, finalista al Premio Campiello e al Premio Strega 2022, che presenterà il suo ultimo libro "L’era dell’Acquario" (Adelphi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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