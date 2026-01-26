Scrittori in Circolo arriva Fabio Bacà a Bibbiena

Il 30 gennaio 2026, a Bibbiena, si terrà un incontro con lo scrittore Fabio Bacà, inserito nel programma del festival “Scrittori in Circolo”. L’evento, promosso dalla Rete Documentaria Aretina e dai comuni della provincia, vede la collaborazione dei Circoli di lettura e il sostegno della Regione Toscana. La serata si svolgerà alle ore 21 presso la Libreria Feltrinelli di Arezzo, offrendo un’occasione per approfondire il percorso letterario di Bacà.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – A Bibbiena, il prossimo 30 gennaio 2026 alle ore 21 arriva lo scrittore Fabio Bacà in occasione del Festival “Scrittori in Circolo”, la rassegna di incontri letterari a cura della Rete Documentaria Aretina e dei comuni aderenti, in collaborazione con i Circoli di lettura della provincia di Arezzo e il sostegno della Regione Toscana e grazie anche alla Libreria Feltrinelli di Arezzo. L’evento culturale che coinvolge undici biblioteche della provincia, è stato festeggiato dall’amministrazione di Bibbiena con la donazione, a tutti gli iscritti al Circolo di lettura, il libro dell’autore.🔗 Leggi su Lanazione.it

"Scrittori in Circolo": incontri con gli autori nelle biblioteche aretine“Scrittori in Circolo” è un ciclo di incontri letterari promosso dalla Rete Documentaria Aretina e le biblioteche dei 11 Comuni della provincia di Arezzo, in collaborazione con i circoli di lettura locali e la libreria Feltrinelli.

