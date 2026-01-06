Incendio in palazzina | muore il cane due appartamenti inagibili

Un incendio ha coinvolto una palazzina, causando la morte di un cane e rendendo inagibili due appartamenti. Il fumo si diffonde dalle finestre e dalle terrazze, accompagnato da un odore acre che si percepisce nella zona. L’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Fumo che fuoriesce dalle finestre e dalle terrazze, accompagnato da un forte odore acre che invade la strada. È così che nel primo pomeriggio di oggi, martedì 6 gennaio, è scattato l'allarme in via Pra d'Attimis a Tavagnacco. Un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di una.

