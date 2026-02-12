Ponte San Nicola nuovo intervento | scatta il senso unico alternato dal 14 febbraio

Dal 14 febbraio, sul Ponte San Nicola scatterà il senso unico alternato. La misura resterà in vigore fino al 21 febbraio per permettere la sostituzione di un chiusino danneggiato e la verifica di altri punti critici. Durante questa settimana, il traffico sarà regolato da semafori per garantire la sicurezza di chi attraversa la zona.

Al fine di consentire la sostituzione di un chiusino danneggiato e la verifica di tutti gli altri chiusini installati per valutarne lo stato e procedere – ove necessario – alla sostituzione, a partire da sabato 14 febbraio e fino a sabato 21 febbraio, sul Ponte San Nicola vigerà, per motivi atti a garantire la sicurezza degli utenti, il senso unico alternato regolato con impianto semaforico.

