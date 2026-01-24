La Corte dei Conti bacchetta l’Ausl | sotto esame le prestazioni a pagamento dei medici in orari extra lavorativi

La Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna ha recentemente esaminato le prestazioni a pagamento dei medici dell’Ausl, focalizzandosi sulle attività intramoenia svolte fuori dall’orario di lavoro. La delibera, approvata a fine 2025, evidenzia criticità relative alle modalità e alla trasparenza di tali prestazioni, sollevando questioni sulla gestione e sulla regolamentazione della libera professione intramoenia nel sistema sanitario pubblico della regione.

Imola, 24 gennaio 2025 – La libera professione intramoenia presenta criticità rilevanti per l’Ausl. È quanto emerge da una recente delibera della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna, approvata a fine 2025, al termine di un’indagine regionale portata avanti lo scorso anno proprio sull’attività svolta dai medici del servizio sanitario pubblico, a pagamento, all’interno delle strutture dell’azienda sanitaria e fuori dall’orario di servizio. Nel pronunciamento, la Sezione regionale di controllo esamina l’organizzazione e l’impatto dell’attività libero-professionale intramoenia, soffermandosi su presupposti di utilizzo, criteri economici e rapporto con l’attività istituzionale e con le liste di attesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Comune, controlli interni sotto esame: "Richiamo dalla Corte dei conti"La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per le Marche, ha esaminato i controlli interni del Comune di Macerata nei referti degli anni 2022 e 2023.

Fari puntati sul bilancio comunale, la Corte dei Conti: "Ci sono errori". E 'bacchetta' l'ex sindacoLa Corte dei Conti ha segnalato errori nel bilancio comunale, imponendo ai commissari straordinari di effettuare correttivi entro 60 giorni.

