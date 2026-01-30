Due incarichi esterni nel mirino della Corte dei Conti Rinnoviamo | Manca la trasparenza

La Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna ha bocciato due incarichi esterni assegnati dalla Giunta di Forlì. La Lista critica la mancanza di trasparenza e mette in dubbio il metodo di gestione dell’attuale amministrazione. La questione è diventata un punto caldo nel dibattito locale, con l’opposizione che chiede chiarimenti e maggiore controllo su come vengono affidati i compiti esterni ai privati.

"Le recenti delibere della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna, che hanno censurato il conferimento di incarichi esterni da parte della Giunta comunale di Forlì, rappresentano segnali preoccupanti sul metodo di gestione amministrativa adottato dall'attuale esecutivo": lo dice in una nota la Lista.

