La Prefettura ha confermato che i vestiti storici indossati alla Sartiglia rispettano le normative vigenti. La tensione nel giorno della consegna dei ceri benedetti ai Componidori si fa sentire sempre di più, con alcuni critici che contestano ancora alcune scelte di abbigliamento. La festa, simbolo della tradizione sarda, si svolge con i suoi rituali, ma le polemiche non si placano.

Il 2 febbraio 2026, nel giorno della consegna dei ceri benedetti ai Componidori, la tensione attorno alla Sartiglia di Oristano ha raggiunto un nuovo livello di intensità. La Prefettura ha confermato che l’obbligo per i cavalieri di indossare casco e corpetto protettivo sopra i costumi tradizionali è pienamente in linea con il decreto Abodi, la normativa nazionale che regola la sicurezza negli eventi pubblici con rischio fisico. L’ufficio territoriale del Governo ha ribadito che nessuna deroga può essere concessa senza una nuova disposizione normativa o un’interpretazione ufficiale da parte degli organi competenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Indumenti storici contestati alla Sartiglia: la Prefettura conferma il rispetto delle norme vigenti

