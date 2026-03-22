In auto 25 chili di vongole non tracciabili denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato con circa 25 chili di vongole veraci in auto, senza alcuna documentazione di tracciabilità. Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno sequestrato il prodotto e avviato le verifiche sulla provenienza. La quantità di molluschi era destinata alla vendita, ma non era accompagnata dai documenti richiesti dalla normativa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Trasportava in auto circa 35 chili di vongole veraci, destinate alla vendita ma prive di qualsiasi documentazione di tracciabilità. Questa mattina i carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco, insieme a quelli forestali del locale Nucleo Parco, hanno denunciato un 73enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, fermato durante un controllo alla circolazione stradale. La denuncia è scattata per la violazione della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare e dell’ordinanza sindacale emanata nelle ultime ore dal Comune di Torre del Greco, che dispone misure urgenti per il contenimento del rischio di contagio da epatite A. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - In auto 25 chili di vongole non tracciabili, denunciato Articoli correlati Alimenti e carne scaduti e non tracciabili, i Nas sequestrano 27 chili di merceNella Bassa i Carabinieri hanno sequestrato 27 chili di tagli e preparati pronti per la vendita. Maxi sequestro in pescheria a Formia, trovati 200 chili di prodotti ittici non tracciabiliControllo di carabinieri, Asl e Icqrf in una pescheria di Formia (Latina): sequestrati quasi 200 chili tra pesce e prodotti ittici senza... Contenuti utili per approfondire In auto 25 chili di vongole non... Temi più discussi: Fuori strada con l'auto, chiama i soccorsi e getta dieci chili di hashish nel canale di scolo; Ha tre chili di droga in auto, è del clan Spada: arrestato; Fermato a Brogeda con oltre 15 chili di cocaina nell'auto; In auto con 30 chili di droga da Roma in Sicilia: arrestata. In auto 25 chili di vongole non tracciabili, denunciato a Torre del GrecoTrasportava in auto circa 35 chili di vongole veraci, destinate alla vendita ma prive di qualsiasi documentazione di tracciabilità. (ANSA) ... ansa.it In auto 25 chili di vongole non tracciate, denunciato a Torre del GrecoI mitili destinati alla vendita ma privi di qualsiasi documentazione. Violata la normativa sulla sicurezza alimentare e l'ordinanza sindacale emanata nelle ... napoli.repubblica.it Napoli, a Poggioreale sanzionato auto-demolitore per abbandono rifiuti x.com Stellantis sta richiamando migliaia di auto del proprio gruppo che montano il motore diesel 1.5 BlueHDi: ecco l'elenco delle vetture interessante. https://auto.everyeye.it/notizie/stellantis-richiama-migliaia-auto-scopri-modelli-fiat-peugeot-problemi-motore-865 facebook