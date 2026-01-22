Palermo tre scuole senza riscaldamento | vincoli culturali rallentano gli interventi sugli impianti termici

A Palermo, tre scuole sono ancora prive di riscaldamento funzionante a causa di vincoli culturali e storici che limitano interventi sugli impianti termici. La tutela del patrimonio architettonico ostacola gli interventi di modernizzazione, creando difficoltà nel garantire ambienti adeguati agli studenti durante i mesi più freddi. La situazione evidenzia le sfide tra conservazione e necessità di miglioramento delle infrastrutture scolastiche.

A Palermo tre istituti scolastici restano privi di impianti di riscaldamento funzionanti a causa dei vincoli storico-artistici che gravano sugli edifici che li ospitano. Come segnala Adnkronos, l'assessore comunale alla Scuola, Aristide Tamajo, ha illustrato la situazione durante un incontro con le organizzazioni sindacali dedicato allo stato degli impianti termici nelle scuole cittadine. Ogni intervento su questi immobili richiede l'autorizzazione degli organi preposti alla tutela dei beni culturali. L'assessore ha dichiarato: "In tali casi, ogni intervento sugli impianti richiede un iter autorizzativo specifico da parte degli organi competenti in materia di tutela dei beni culturali, iter già avviato dall'Amministrazione".

