Ciro Immobile lascia il Bologna e la Serie A. Il club rossoblù ha annunciato ufficialmente la partenza dell’attaccante, segnando la fine di un’epoca. Immobile si trasferisce al Paris FC, dopo aver trascorso diverse stagioni in Italia. La notizia è arrivata con un comunicato ufficiale, che conferma la separazione tra il giocatore e il club di Bologna.

Ciro Immobile lascia il Bologna e si prepara a trasferirsi al Paris FC, la squadra di seconda categoria di Parigi.

Il Paris FC fa il suo nome e si getta nel mercato italiano come ha fatto il Paris Saint-Germain.

