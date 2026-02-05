L'esordio di Immobile con il Paris FC finisce male | sfiora un gol al primo tocco poi l'eliminazione

L’esordio di Ciro Immobile con il Paris FC finisce subito male. Non ha segnato, anche se ha toccato il pallone al primo tentativo, e la squadra è uscita dalla Coppa di Francia. L’attaccante italiano è entrato tra gli applausi dei tifosi, ma un errore di Coppola ha deciso la partita e ha portato all’eliminazione del club.

Immobile è entrato in campo tra gli applausi dei tifosi ma non è riuscito a evitare l'eliminazione: il Paris FC è fuori dalla Coppa di Francia per un errore fatale di Coppola.

