L'esordio di Immobile con il Paris FC finisce male | sfiora un gol al primo tocco poi l'eliminazione

5 feb 2026

L’esordio di Ciro Immobile con il Paris FC finisce subito male. Non ha segnato, anche se ha toccato il pallone al primo tentativo, e la squadra è uscita dalla Coppa di Francia. L’attaccante italiano è entrato tra gli applausi dei tifosi, ma un errore di Coppola ha deciso la partita e ha portato all’eliminazione del club.

