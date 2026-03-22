Imma Tataranni 5 | le anticipazioni della terza puntata

Roma, 22 marzo 2026 – La seconda puntata di ‘ Imma Tataranni – Sostituto procuratore ’ ha registrato il 23% di share con 4 milioni e 73mila spettatori. Un successo che continua e cresce, dunque, quello della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia che, arrivato alla quinta stagione, sta presentando al pubblico nuove personaggi e risvolti inediti nei caratteri dei protagonisti. Imma Tataranni: dove eravamo rimasti. Nel secondo episodio della stagione 5, Imma ha indagato sulla morte di una professoressa del liceo di Matera e, insieme a Pietro, ha iniziato a ricevere le visite dei primi acquirenti per la casa di famiglia. Cosa vedremo nel terzo episodio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com