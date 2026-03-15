imma tataranni 5 anticipazioni terza puntata di domenica 22 marzo 2026

Domenica 22 marzo 2026 su Rai 1 andrà in onda la terza puntata della quinta stagione di Imma Tataranni. La serie vede protagonista un Sostituto Procuratore che, con il suo stile particolare, prosegue le sue indagini nella città di Matera. La puntata si presenta come un nuovo tassello di una narrazione che coinvolge il pubblico con eventi e personaggi già noti.

© Mongini Comunicazione Matera è tornata ad accogliere il picchiettìo dei tacchi di Imma Tataranni, lo stravagante Sostituto Procuratore che per quattro puntate continuerà le sue indagini, di domenica, su Rai 1. Costretta a rimettere mano alla sua vita, Imma (Vanessa Scalera) si dedica ancora una volta anima e corpo al lavoro, indagando su famiglie disgregate, che si sono perse per strada come in parte è successo alla sua. A seguire tutte le anticipazioni. Imma Tataranni 5, anticipazioni seconda puntata di domenica 15 marzo 2026. 5×03 La Colpa si sconta vivendo: Durante un pranzo nella comunità Bandusia, Imma affronta la sua fondatrice, la Piacentini, verso la quale nutre una palese e ricambiata antipatia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com