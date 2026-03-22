Imma Tataranni 5 | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Questa sera, 22 marzo 2026, su Rai 1 va in onda la terza puntata di Imma Tataranni 5, la serie con protagonista Vanessa Scalera in onda dalle ore 21.30. Ma quali sono le anticipazioni di stasera? In tutto sono previste quattro puntate. Vediamo insieme tutte le informazioni. Durante un pranzo nella comunità Bandusia, Imma affronta la sua fondatrice, la Piacentini, verso la quale nutre una palese e ricambiata antipatia. Viene però interrotta da una telefonata della procura: al Parco Paradiso è stato trovato il corpo di Marco Pignatelli, un avvocato che pochi mesi prima ha perso la figlia Gloria. La sua morte è avvenuta in circostanze molto strane. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Vanessa Scalera e Barbara Ronchi sono vere amiche dentro e fuori dal set. Questo è uno dei segreti del successo di Imma Tataranni. Saranno per sempre Imma e Diana, ma recitare con la loro naturalezza aumenta la credibilità di una serie ben riuscita co facebook

Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com