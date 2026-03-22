Imma Tataranni 5 la trama dell’ultima puntata | nel finale del 29 marzo trionfa l'amore tra Imma e Pietro

Le anticipazioni della quarta puntata di Imma Tataranni - Sostituto procuratore 5 in onda domenica 29 marzo su Rai1. Nel finale di stagione, moglie e marito si riscopriranno perdutamente innamorati, ma un colpo di scena potrebbe dividerli di nuovo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com