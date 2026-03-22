Tra ironia e sincerità, Ilary Blasi chiarisce i dubbi dei fan e risponde alle domande sui ritocchi estetici. Ecco cosa ha detto davvero la conduttrice! Leggi anche: Iniziamo bene: Ilary Blasi definisce Selvaggia Lucarelli “la cattiva”. Poi racconta un primato che riguarda la giornalista Quando si parla di personaggi televisivi molto amati, l’attenzione del pubblico non si concentra solo sulla carriera, ma anche sull’ aspetto fisico e sulla vita privata. Domande, curiosità e spesso anche supposizioni accompagnano da anni i volti più noti dello spettacolo, alimentando discussioni e gossip. Tra questi, uno dei temi più ricorrenti riguarda i presunti ritocchi estetici, su cui raramente arrivano risposte dirette. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ilary Blasi è rifatta oppure no? Ecco la risposta della conduttrice alla domanda diretta

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