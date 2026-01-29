Grande Fratello 2026 Ilary Blasi di nuovo conduttrice | ecco tutte le novità

Torna il Grande Fratello 2026, questa volta con Ilary Blasi alla guida. La trasmissione torna in prima serata su Canale 5 a metà marzo, e già si parla di alcune novità nel format. La conduttrice ha già iniziato a lavorare sulla nuova edizione, che promette di riservare sorprese ai telespettatori.

Intorno alla metà di marzo torna 'Grande Fratello' in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. Lo annuncia Mediaset in una nota, precisando che la prossima sarà un'edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane. Il progetto – prosegue il comunicato – sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto dell'identità del format.

Il Grande Fratello Vip tornerà a marzo 2026, con Ilary Blasi come conduttrice e Selvaggia Lucarelli come opinionista unica.

Il Grande Fratello Vip tornerà a marzo 2026 su Mediaset, con la conferma della programmazione nonostante le recenti discussioni riguardo la conduzione e il caso Signorini.

