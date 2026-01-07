Il giovane talento del Tennis Club Ancona, Leonardo Primucci, ha conquistato il torneo di Marrakech in coppia con Noah Perfetti. La vittoria in Marocco rappresenta un importante risultato nel percorso di crescita di Primucci nel circuito ITF, confermando il suo talento e le sue capacità nel doppio. Un traguardo significativo che testimonia l’impegno e il potenziale emergente del giocatore.

Leonardo Primucci continua a crescere nel circuito ITF e porta a casa un prestigioso titolo in doppio. Il giovane talento del Tennis Club Ancona ha conquistato il torneo ITF Men’s Future di Marrakech (30.000 dollari di montepremi, sulla terra rossa), tappa del Morocco Tennis Tour, in coppia con il romagnolo Noah Perfetti. Il cammino della coppia marchigiana-romagnola in Marocco è stato convincente dall’inizio alla fine. In semifinale Primucci e Perfetti hanno superato la coppia marocchina formata da Jamji e Lahjomri con un netto 6-4, 6-4, dimostrando solidità e cinismo nei momenti chiave. La finale ha visto i due azzurri opposti allo spagnolo Alejo Sanchez Quilez e all’argentino Federico Valle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il giovane talento del Tennis Club Ancona ha conquistato il Marocco. Primucci conquista il torneo di Marrakech in coppia con il romagnolo Noah Perfetti

Leggi anche: Il talento romagnolo che vola negli Stati Uniti: il giovane cuoco forlivese entra nel ristorante migliore del mondo

Leggi anche: Gino Rocchio, il talento romagnolo alla conquista delle quattro ruote

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Basile profeta in patria: trionfo all’Open di Martina Franca; Girifalco, nasce una nuova promessa del tennis giovanile; A scuola da Sinner: il talento Vasamì a lezione dal maestro Jannik; Emerson Jones, il diamante grezzo del tennis mondiale.

Il giovane talento del Tennis Club Ancona ha conquistato il Marocco. Primucci conquista il torneo di Marrakech in coppia con il romagnolo Noah Perfetti - Leonardo Primucci continua a crescere nel circuito ITF e porta a casa un prestigioso titolo in doppio. sport.quotidiano.net