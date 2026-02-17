Calciomercato il Milan lancia la sfida per il giovane talento della Bundesliga

Il Milan ha deciso di scommettere sul talento emergente della Bundesliga, motivato dalla richiesta di un club tedesco che vuole venderlo il prossimo mese. La società rossonera ha inviato i suoi osservatori a seguire le sue ultime partite, convinta che possa rafforzare il reparto offensivo. Il giocatore, che ha appena compiuto 20 anni, si distingue per la rapidità e il fiuto del goal, attirando l'interesse di diversi club italiani e stranieri.

Il Milan ha archiviato l'ultima sessione invernale di calciomercato con un solo acquisto per il tecnico Massimiliano Allegri. Dal West Ham è arrivato, subito, in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug. Una spesa esigua: il Diavolo, da qui fino al 30 giugno, verserà soltanto quanto restava di stipendio (1,3 milioni di euro) al bomber classe 1993 per chiudere questa annata. Poi, per l'anno venturo, si vedrà: il Milan potrebbe riscattare il centravanti ex Borussia Dortmund e Werder Brema, facendogli sottoscrivere un accordo triennale (scadenza 30 giugno 2029) oppure rispedirlo a Londra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan lancia la sfida per il giovane talento della Bundesliga Giovane Juventus, Comolli lancia la sfida a quella big di Serie A per il talento del Verona: dal prezzo alla concorrenza, tutti i dettagli Milan, occhi sul giovane talento in porta per il calciomercato: ecco chi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pisa-Milan formazioni ufficiali: la scelta su Leao e Pulisic, Hiljemark lancia Tramoni e boccia Durosinmi; Il presidente dell'Atletico lancia un messaggio forte al Barcellona mentre si parla del trasferimento di Julian Alvarez; Milan favorito dagli arbitri? Norma sul fuorigioco passivo assurda, Gilardino lancia la bomba; Calciomercato, il Milan lancia la sfida per il giovane talento della Bundesliga. Calciomercato Milan | Per l’attacco si seguono Kean, Vlahovic e Gabriel Jesus | Tutti i dettagliIl calciomercato Milan anche è indirizzato verso la ricerca di un centravanti per la prossima stagione. Con il futuro di Santi Gimenez sempre più lontano da ... news-sports.it Obiettivo Kean, il Milan vorrebbe evitare la clausolaMoise Kean è il nome di cui oggi Tuttosport parla in ottica estate rossonera: è molto probabile che il Milan deciderà di andare su un un nuovo ... milannews.it #Calciomercato #Milan, tre giocatori vicini al #rinnovo: tutti i dettagli dei nuovi contratti - facebook.com facebook #Calciomercato @acmilan, tre giocatori vicini al #rinnovo: tutti i dettagli dei nuovi contratti - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com