Il torneo di viareggio Nigeriani ko exploit dell’Under 18 Lunedì la finalissima con il Rijeka

La Fiorentina Under 18 ha raggiunto la finale della Viareggio Cup, la diciannovesima nella sua storia, dopo aver sconfitto i nigeriani. La semifinale si è conclusa con una vittoria significativa per la squadra italiana, che lunedì affronterà il Rijeka nella finalissima. La competizione ha visto anche l'exploit di altri giovani talenti, evidenziando il talento emergente nel settore giovanile.

La Fiorentina Under 18 ha centrato la diciannovesima finale della Viareggio Cup della sua storia, la seconda consecutiva dopo quella persa un anno fa contro il Genoa. Decisivo il 2-0 inflitto ai nigeriani del One Touch nella semifinale giocata allo stadio Dei Pini grazie ai gol (tutti nella ripresa) di Ikenna al 74’ e di Clarizia all’82’, entrambi subentrati dalla panchina. Adesso nell’ultimo atto della Coppa Carnevale, in programma domani ancora a Viareggio alle ore 15 (diretta tv su Rai Sport), i baby viola affronteranno i croati del Rijeka, che nell’altra semifinale hanno superato con un netto 3-0 il Sassuolo. Si tratterà di un ultimo atto inedito ma non di un primo confronto tra le due formazioni: nella storia del torneo, infatti, la Fiorentina ha affrontato la squadra di Fiume già tre volte, con un bilancio di altrettanti successi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il torneo di viareggio. Nigeriani ko, exploit dell’Under 18. Lunedì la finalissima con il Rijeka Articoli correlati Lo Spezia Under 18 al Torneo di ViareggioCi sarà anche lo Spezia alla prossima edizione della Viareggio Cup che è stata Presentata dal Centro Giovani Calciatori a Viareggio. Giovani talenti dell’Aquila Montevarchi e del Terranuova Traiana al Torneo di ViareggioArezzo, 03 marzo 2026 – Il centrocampista Alessandro Galeota e l’attaccante Francesco Galastri dell’Aquila Montevarchi, insieme Gabriele Fantoni del... Aggiornamenti e notizie su Il torneo di viareggio Nigeriani ko... Temi più discussi: Lo Spezia è ai quarti al torneo di Viareggio: ora i nigeriani del One Touch per la semifinale; Torneo di Viareggio: sabato la semifinale dei viola; Torneo di Viareggio, Fiorentina-One Touch: primo tempo equilibrato allo Stadio dei Pini. Nigeriani superiori a livello fisico, ma i viola hanno più qualità; Viareggio Cup. Tutti i riflettori sullo stadio dei Pini. Oggi arriva la baby Fiorentina. Altro cambio al Torneo di Viareggio: problemi di visti per i Magic Star. Al loro posto il SienaCambio dell’ultima ora al Torneo di Viareggio. Dopo i ghanesi del Koforidua infatti anche i nigeriani dei Magic Star non prenderanno parte alla. tuttomercatoweb.com Torneo di Viareggio: sabato la semifinale dei violaLa sfida contro i nigeriani della One Touch in diretta streaming sul sito ufficiale e su tutti i canali social gigliati ... nove.firenze.it Lo Spezia è ai quarti al torneo di Viareggio: ora i nigeriani del One Touch per la semifinale x.com La SMA e le suore NSA accolgono a Roma i vescovi nigeriani Dopo la visita ad limina apostolorum in Vaticano, dove avevano precedentemente incontrato Papa Leone XIV, i vescovi della Conferenza Episcopale della Nigeria sono stati ricevuti congiuntament facebook