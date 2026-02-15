Lo Spezia Under 18 al Torneo di Viareggio
Lo Spezia Under 18 partecipa al Torneo di Viareggio dopo aver ottenuto la qualificazione attraverso il torneo regionale. La squadra si prepara ad affrontare una competizione storica, che vedrà la presenza di molte giovani promesse del calcio italiano. La manifestazione si svolgerà a marzo e coinvolge club provenienti da tutta Europa.
Ci sarà anche lo Spezia alla prossima edizione della Viareggio Cup che è stata Presentata dal Centro Giovani Calciatori a Viareggio. Dopo sette anni di assenza parteciperà la Under 18 guidata da Alessi. L’edizione numero 76 della Viareggio Cup si giocherà dal 9 al 23 marzo 2026, in tanti campi della Toscana, in provincia della Spezia e altre regioni come ormai accade da diversi anni. Le date sono state ufficializzate dal consiglio direttivo del Centro Giovani Calciatori. Ma ancora l’ufficialità non può arrivare perchè per molte squadre ci sono problemi con i visti, soprattutto le Africane, le squadre Italiane importanti vogliono giocare nei loro campi e quindi solo fra qualche giorno sarà tutto definito al meglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Basket giovanile Dal 3 al 5 gennaio, a Faenza e Lugo, il torneo dedicato al cestista dell’Academy morto a 18 anni nel 2023. Memorial Bianchi, 18 squadre se lo contendono
Dal 3 al 5 gennaio a Faenza e Lugo si svolge il Memorial Bianchi, torneo giovanile organizzato dalla Raggisolaris Academy.
È morto lo studente di 18 anni accoltellato a La Spezia
Il 16 gennaio, all’interno dell’istituto professionale Domenico Chiodo di La Spezia, uno studente di 18 anni è stato vittima di un’aggressione con arma da taglio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Lo Spezia Under 18 al Torneo di Viareggio; Giovanili | L’Under 17 vince contro lo Spezia, la Cremonese supera l’Under 18; Under 15 Serie A e B, scontro d’alta classifica nel Girone A: il Torino ospita il Cesena; Primavera 2. Lo Spezia si riscatta a Bari, tre reti e ritorno alla vittoria per gli acquilotti.
Le pagelle di #JUVENTUS #UNDER16 #Spezia fino al momento della sospensione SALVAI il migliore, menzione per BALBO e TUFARO I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO facebook
#Juventus #Spezia #Under16 LIVE Segui qui il match x.com