Lo Spezia Under 18 partecipa al Torneo di Viareggio dopo aver ottenuto la qualificazione attraverso il torneo regionale. La squadra si prepara ad affrontare una competizione storica, che vedrà la presenza di molte giovani promesse del calcio italiano. La manifestazione si svolgerà a marzo e coinvolge club provenienti da tutta Europa.

Ci sarà anche lo Spezia alla prossima edizione della Viareggio Cup che è stata Presentata dal Centro Giovani Calciatori a Viareggio. Dopo sette anni di assenza parteciperà la Under 18 guidata da Alessi. L’edizione numero 76 della Viareggio Cup si giocherà dal 9 al 23 marzo 2026, in tanti campi della Toscana, in provincia della Spezia e altre regioni come ormai accade da diversi anni. Le date sono state ufficializzate dal consiglio direttivo del Centro Giovani Calciatori. Ma ancora l’ufficialità non può arrivare perchè per molte squadre ci sono problemi con i visti, soprattutto le Africane, le squadre Italiane importanti vogliono giocare nei loro campi e quindi solo fra qualche giorno sarà tutto definito al meglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo Spezia Under 18 al Torneo di Viareggio

Dal 3 al 5 gennaio a Faenza e Lugo si svolge il Memorial Bianchi, torneo giovanile organizzato dalla Raggisolaris Academy.

Il 16 gennaio, all’interno dell’istituto professionale Domenico Chiodo di La Spezia, uno studente di 18 anni è stato vittima di un’aggressione con arma da taglio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.