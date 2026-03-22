Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, nonostante viga il silenzio elettorale per il referendum sulla giustizia, continua a fare pressione sulla questione del sottosegretario Delmastro, senza però da mesi (sono 8 oramai) dire una sola parola sui rapporti opachi di esponenti de suo partito con chi oggi è in carcere con l’accusa di essere a capo della cupola di Hamas in Italia. Sono stati i suoi parlamentari, Stefania Ascari in primis, a ospitarlo alla Camera dei Deputati insieme al suo storico braccio destro Sulaiman Hijazi, anche lui indagato nella maxi inchiesta Domino sul terrorismo palestinese in italia. Ma c’è di più, perché i... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il silenzio di Conte sulla grillina Ascari e sui Filo-Hamas

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